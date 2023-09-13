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Eski Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya, Samsunspor'a transfer oldu!

13.09.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, KVC Westerlo takımından 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’yı 1 yıllığına kiraladı. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Samsunspor, Belçika’nın KVC Westerlo takımından orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

"1 YILLIK KİRALANDI"

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Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz en son KVC Westerlo takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile 1 yıllık geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle."

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Gümüşkaya, sırasıyla Boluspor (k), Giresunspor (k) ve Westerlo takımlarında forma giydi. Kariyerinde 78 maça çıkan genç futbolcu, 8 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

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