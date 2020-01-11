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  4. Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer, Milan ile anlaşma sağladı

Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer, Milan ile anlaşma sağladı

İTALYA HABERLERİ  | 11.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Mattia Caldara'yı Atalanta'ya satmaya hazırlanan Milan, anlaşmanın bir parçası olarak Simon Kjaer'i kiralıyor.

Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'in yeni adresi belli oldu. Danimarkalı futbolcu Milan ile anlaşama sağladı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da zaman zaman anılan Simon Kjaer, anlaşmanın bir parçası olarak Atalanta'dan Milan'a katılacak.

Bonservisi Sevilla'da olan ve Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Danimarkalı stoper için Milan yetkilileri, İspanyol kulübüyle görüşüyor.

Sky Italia'nın haberinre göre Simon Kjaer, Milan ile anlaşma sağladı. Milan daha öncesinde Merih Demiral için girişimde bulunmuştu. 2015-17 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki savunmacı, Atalanta dışında daha önce İtalya'da Palermo ve Roma formaları da giymişti.

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