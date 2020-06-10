Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Gomis'in son paylaşımı ise Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Türk bir vatandaş ile karşılaşan tecrübeli golcü, yaşadığı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.
Fransız yıldız, videoyu "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" notuyla paylaştı.
Fenerbahçe taraftarının Sarı Lacivertli ekip ile ilgili sözlerine cevap veren Gomis, ''Fenerbahçe'yi destekleme. Fener ağlama" dedi. Gomis'in bu paylaşımı, kısa süre içerisinde Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Fenerbahçeli taraftarlar ise yıldız oyuncuya tepki gösterdi.
Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif ???????? Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız ???? Fenerbahçe Avrupa’nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye’de ikinci ???????? ????❤️ pic.twitter.com/nQVmhrOty0— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 10, 2020
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