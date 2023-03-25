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Eski gelin adayı Hanife Gürdal yüzüğünü çıkardı! Herkes aynı şeyi söyledi: 'Eşinden ayrıldı mı?'

25.03.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Hanife Gürdal, 2021 yılında tiyatrocu Kemal Ayvaz ile evlendi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Hanife Gürdal'ın son pozları olay oldu. Gürdal'ın parmağında yüzük olmayışı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Eski gelin adayı Hanife Gürdal yüzüğünü çıkardı! Herkes aynı şeyi söyledi: 'Eşinden ayrıldı mı?'

Hanife Gürdal, bir döneme damga vuran izdivaç programlarında boy göstererek milyonların tanıdığı isim haline geldi. Programdan ayrıldıktan sonra başörtüsünü çıkartan ve dudak dolgusunu yaptıran eski gelin adayı Hanife, bir süre sonra tiyatrocu Kemal Ayvaz ile evlendi.

Evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hanife Gürdal son pozlarıyla olay oldu. Hanife Gürdal'ın parmağında yüzük olmayışı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyada Hanife Gürdal'a; Yine yüzük çıkmış', 'Hanife eşinden ayrıldın mı?', 'Kurtuldun güzelleştin be', 'Ayrılcaksan ayrıl artık oyun olmaz evlilikle' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın o pozları ve gelen yorumlardan bazıları:

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