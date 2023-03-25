Eski gelin adayı Hanife Gürdal yüzüğünü çıkardı! Herkes aynı şeyi söyledi: 'Eşinden ayrıldı mı?'

Hanife Gürdal, bir döneme damga vuran izdivaç programlarında boy göstererek milyonların tanıdığı isim haline geldi. Programdan ayrıldıktan sonra başörtüsünü çıkartan ve dudak dolgusunu yaptıran eski gelin adayı Hanife, bir süre sonra tiyatrocu Kemal Ayvaz ile evlendi.

Evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hanife Gürdal son pozlarıyla olay oldu. Hanife Gürdal'ın parmağında yüzük olmayışı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyada Hanife Gürdal'a; Yine yüzük çıkmış', 'Hanife eşinden ayrıldın mı?', 'Kurtuldun güzelleştin be', 'Ayrılcaksan ayrıl artık oyun olmaz evlilikle' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın o pozları ve gelen yorumlardan bazıları:



