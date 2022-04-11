Eski gelin adayı Solmaz Çiros kıvrımlarını sergiledi! "Bu ne hal?"

İzdivaç programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, popüler gelin adaylarından biriydi. Geçtiğimiz günlerde dekoltesiyle gündeme gelen eski gelin adayının dudaklarındaki dolgu oldukça konuşulmuştu. Solmaz bu kez dar elbisesiyle dikkat çekti.

SOLMAZ ÇİROS KIVRIMLARINI SERGİLEDİ

Solmaz Çiros, Evleneceksen Gel programındaki danslarıyla ünlenmişti. Programdan sonra kilo alan ve estetik yaptıran Solmaz Çiros'a, "Dudakların korkunç", "Eski Solmaz nerede?" gibi yorumlar gelmişti.

Bu defa dar elbisesiyle kıvrımlarını sergileyen eski gelin adayına, "Bu ne hal?", "Nur yüzlü güzelim" tarzında yorumlar geldi.

Farklı mekanlarda sahne alan Solmaz Çiros zaman zaman cesur pozlarıyla gündeme geliyor. Bir dönem dizide de rol alan Çiros, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı.





