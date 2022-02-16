Eski Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşinin cenaze törenine katıldı

MANİSA (AA) - Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, dün vefat eden kardeşi Mustafa Özkök'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat eden Mustafa Özkök için Turgutlu Pazar Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene eski Genelkurmay Başkanı Özkök'ün yanı sıra, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.

Cenaze, Turgutlu Yeni Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Hilmi Özkök, cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti.



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