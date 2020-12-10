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Eski hakem İhsan Türe koronavirüsten hayatını kaybetti

FUTBOL HABERLERİ  | 10.12.2020 14:25 | Son Güncelleme

Eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe yaşamını yitirdi. Türe bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin değerli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe’nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadesine yer verildi.

Eski hakem İhsan Türe koronavirüsten hayatını kaybetti

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören FIFA kokartlı eski hakem İhsan Türe, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşılan mesajda, "Türk hakemliğinin değerli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1946 Eskişehir doğumlu olan İhsan Türe, uzun yıllar Süper Lig'de ve Avrupa Kupaları'nda görev yaptı, uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etti. İhsan Türe'nin cenazesi 10 Aralık Perşembe günü (bugün) Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak törenin ardından toprağa verilecek. Merhum İhsan Türe'ye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MESAJ

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, vefat eden eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taziye mesajında, "Türk hakemliğinin önemli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan İhsan Türe'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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