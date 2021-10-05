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Eski hakem Mutlu Çelik'ten şike itirafı!

05.10.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski hakem Mutlu Çelik, Atakan Kurt'un düzenlediği YouTube programında flaş itiraflarda bulundu. Hakemlik yaptığı dönemde şike teklifi aldığını açıklayan Çelik, sosyal medyada gündem oldu.

Eski hakem Mutlu Çelik'ten şike itirafı!

FIFA kokartlı eski hakem Mutlu Çelik’ten olay itiraf geldi. Spor programcısı Atakan Kurt'un programına konuk olan Çelik, hakemlik yaptığı dönemde şike teklifi aldığını açıkladı.

"ŞİKE TEKLİFİ ALDIM"

Atakan Kurt'un şike teklifi aldın mı sorusuna yanıt veren Çelik, "Çok teklif aldım ama hiçbirini kabul etmedim. Maçları hatta geri verdim. Rapor alıp maça çıkmıyordum ve hakemi değiştirmek zorunda kalıyorlardı." dedi.

"MAÇLARI BİLEREK KÖTÜ YÖNETTİM"

Mutlu Çelik, "Üzerimden çok para kazandılar. Yönettiğim maçlardaki bir takıma bahis oynandığı haberi kulağıma gelince maçları bilerek kötü yönetiyordum. Diğer takımı kayırıyordum ki bilerek bahisleri tutmasın. Bunları da yaptım." açıklamasını yaptı.


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