Eski hakem Mutlu Çelik'ten şike itirafı!

FIFA kokartlı eski hakem Mutlu Çelik’ten olay itiraf geldi. Spor programcısı Atakan Kurt'un programına konuk olan Çelik, hakemlik yaptığı dönemde şike teklifi aldığını açıkladı.
Atakan Kurt'un şike teklifi aldın mı sorusuna yanıt veren Çelik, "Çok teklif aldım ama hiçbirini kabul etmedim. Maçları hatta geri verdim. Rapor alıp maça çıkmıyordum ve hakemi değiştirmek zorunda kalıyorlardı." dedi.
Mutlu Çelik, "Üzerimden çok para kazandılar. Yönettiğim maçlardaki bir takıma bahis oynandığı haberi kulağıma gelince maçları bilerek kötü yönetiyordum. Diğer takımı kayırıyordum ki bilerek bahisleri tutmasın. Bunları da yaptım." açıklamasını yaptı.
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