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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/83127 sayılı soruşturma kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Burak Kavuncu

MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

MHK SORUŞTURMASINDA 7 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi! 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/83127 sayılı soruşturma kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Başsavcılık; müşteki ve tanık beyanları, MASAK ve HTS çalışmaları, bilirkişi raporları, dijital materyaller ve ses kayıtlarına dayanarak şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma, tehdit, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında; hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği, 2025’te Riva’da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlara yer verildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLEN 7 ŞÜPHELİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi! 2

1.Ferhat Gündoğdu – Görevi kötüye kullanma, tehdit
2.Ferdi Karadoruk – Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme, Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Bulundurma
3.Ahmet Şahin – Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme
4.Alican Sağlar – Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme
5.Emre Kosif – Görevi kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme
6.Sebahattin Şahin – Kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği
7.Yunus Yıldırım – Görevi kötüye kullanma

Başsavcılık, mevcut delil durumu ve suçların vasıf ve mahiyetini dikkate alarak 7 şüphelinin CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
MHK Ferhat Gündoğdu
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