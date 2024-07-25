Eski hali olay olmuştu... Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya estetik iddialarını yanıtsız bırakmadı! 'Benim haberim yok'

MYNET-Son dönemin büyük bir çıkış yakalayan yapımlarından biri olan Bahar dizisinde canlandırdığı Rengin karakteri ile adından söz ettiren Ecem Özkaya yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekmişti.

ESKİ HALİ OLAY OLMUŞTU

Eski hali uzun süre konuşulan ünlü ismin değişimini görenler estetik yaptırdığını iddia etmişti.

Ecem Özkaya “Bilmiyorum benim haberim yok bunu yaptırdığımdan” diyerek estetik iddialarına son noktayı koydu.

İDDİALARA NOKTA KOYDU

Özkaya, “Zaman içerisinde herhalde bu vücudun oturması mı diyeyim, kolajen yapının azalmasına bağlı yanaklardaki tatlı dolgunlukların gitmesi mi diyeyim. Herhalde ona bağlı. Muhtemelen bunu getirdi. Benim girdiğim estetik, neşter operasyonu gibi bir durum yok.” açıklamasını yaptı.