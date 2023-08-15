Eski halinden eser yok! İkinci Bahar'ın Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden'in son hali şaşırttı!

Urfalı kebapçı Ali Haydar ile yanında çalıştırıdığı Hanım'ın hayat mücadelesini anlatan İkinci Bahar dizisi yeni jenerasyona birçok genç oyuncu kazandırmıştı. Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven ve Ekim Mağden hem bu dizi sayesinde milyonlar tarafından tanınmış hem de Şener Şen ve Türkan Şoray gibi usta isimlerin deneyimlerinden faydalanmışlardı.

İKİNCİ BAHAR DİZİSİNİN YILDIZIYDI

1998-2001 yılları arasında ekrana gelen dizinin Sarı kafa Ömer'i Ekim Mağden, çok sayıda yapımda yer alsa da İkinci Bahar'daki karakteriyle hafızalara kazındı.

GÖREN TANIYAMIYOR!

Dizi çekildiği dönemde 19 yaşında bir genç olan Mağden, artık 44 yıl yaşında.

2000 yılında Dadı, 2003'te ise Kampüsistan gibi dizilerde de rol alan başarılı oyuncunun sosyal medya hesabını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İkinci Bahar'ın Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden'in son hali ağızları açık bıraktı.

İşte ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi:



