Eski kainat güzeli Lotte van der Zee kalp krizinden öldü!

Ailesiyle birlikte Avusturya'daki bir kayak merkezinde tatil yapan Lotte van der Zee kaldığı otelde baygın halde bulundu.

Genç manken otel odasında ölü bulundu

Otele gelen doktorlar tarafından yapay komaya sokulan genç kadın, Münih'teki özel bir hastaneye götürüldü.

Eski güzellik kraliçesi, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden hayatını kaybetti.

Kalp krizinin sebebi ve diğer ayrıntılar henüz bilinmiyor.

AİLESİ INSTAGRAM'DAN DUYURDU Lotte van der Zee'nin ailesi bu üzücü haberi, genç modelin Instagram hesabından duyurdu.

Instagram'da son bir fotoğraf paylaşan aile, "Değerli kızımız, her şeyimiz 6 Mart Çarşamba akşamı saat 22:47'de vefat etti.

Sevgili Lotte'umuzun artık etrafımızda olmayacağı korkunç bir gerçek. Kalplerimiz kırık. Lütfen dua edin.

Tüm içten mesajlarınız için hepinize yürekten teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.