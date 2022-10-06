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Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi

06.10.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin, "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen 2 tanık, Kayseri OSB'de çeşitli tarihlerde çalıştıklarını anlatarak, bu sürede yönetim tarafından kendilerine cep telefonu verildiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, OSB Bölge Müdürlüğü idari binasında, Nursaçan döneminde tefriş edildiği öne sürülen Osmanlı Odası'nda keşif yapılmasına, Sayıştay raporunun bilirkişiye gönderilmesine, bazı müştekilerin davaya müdahil olma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de 3 ay süreliğine görevinden uzaklaştırmıştı.

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