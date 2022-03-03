YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Eski kız arkadaşının 2'nci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanığın yargılandığı dava

Eski kız arkadaşının 2'nci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanığın yargılandığı dava

03.03.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savcı, sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi

Antalya'da eski kız arkadaşının ikinci kattan otomobilin üzerine düşerek yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.S.D, Kovid-19'a yakalandığı ve karantinada olması nedeniyle katılamadı. Müşteki Safiye Nur G. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, genç kızın vücudundaki kırıkların yeniden incelenmesi ve pencereden üzerine düştüğü otomobilin cam bölmesinin hangi şartlarda kırılabileceğine ilişkin bilirkişi raporları alınmasını talep etti.

Talepleri reddeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 22 Mart 2021'de hemşire Safiye Nur G. (24) ile eski erkek arkadaşı A.S.D (32) arasında tartışma çıkmış, bu sırada ikinci kattaki dairenin penceresinden otomobilin üzerine düşen kadın, vücudundaki kırıklar nedeniyle hastanede tedavi görmüştü. Tutuklanan sanık A.S.D, Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken dosya görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de kış, kongre ve spor turizmi hareketli geçiyorTürkiye'de kış, kongre ve spor turizmi hareketli geçiyor
Alanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdiAlanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi
Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli'ye EuroNCAP'ten 5 yıldızYeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli'ye EuroNCAP'ten 5 yıldız
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:19
Öğle
13:14
İkindi
16:27
Akşam
19:00
Yatsı
20:14
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Parti tarzıyla olay oldu! "Pantolonun düğmeleri açık kalmış"

Parti tarzıyla olay oldu! "Pantolonun düğmeleri açık kalmış"

Yıllardır tüylerini almıyor! Mayolu paylaşımı herkesi şaşırttı

Yıllardır tüylerini almıyor! Mayolu paylaşımı herkesi şaşırttı

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Korkunç taciz! Elinde silahla...

Korkunç taciz! Elinde silahla...

Takıntısı yüzünden bu hale geldi! Yıllarca fark edemedi

Takıntısı yüzünden bu hale geldi! Yıllarca fark edemedi

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.