Eski kocası uygunsuz fotoğraflarını çalışanlarına göstermişti... Eliyle göğsünü kapatınca herkes önce çıplak sandı!

Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West'in skandalları günlerdir konuşuluyor. West'in eski karısının cinsel içerikli ve müstehcen fotoğraflarını eski çalışanlarına gösterdiği iddiası herkesi şoke etti.

Kim konuya dair açıklama yapmasa da kaynaklar yıldızın 'tiksinti' duyduğunu açıkladı. Bu iddialar gündemdeyken Kim Kardashian işine odaklandı.

Kim Kardashian markası SKIMS için pozlar verince yine sosyal medyada gündem oldu. Ten rengi iç çamaşırları giyen Kim Kardashian elleriyle göğsünü kapatınca önce herkes onu çıplak sandı.

Kim yaptığı paylaşımda çoraba benzer tayt için de "Bu taytın bacaklarınızı ne kadar kusursuz ve pürüzsüz yaptığını görmenizi istedim" dedi.

