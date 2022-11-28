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Eski kocası uygunsuz fotoğraflarını çalışanlarına göstermişti... Eliyle göğsünü kapatınca herkes önce çıplak sandı!

28.11.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Kanye West'in Kim Kardashian'ın uygunsuz fotoğraflarını çalışanlarına gösterdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konu hakkında sessizliğini koruyan Kim markası SKIMS için pozlar verdi. Kim'in pozlarını görenler ünlü yıldızı önce çıplak sandı.

Eski kocası uygunsuz fotoğraflarını çalışanlarına göstermişti... Eliyle göğsünü kapatınca herkes önce çıplak sandı!

Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West'in skandalları günlerdir konuşuluyor. West'in eski karısının cinsel içerikli ve müstehcen fotoğraflarını eski çalışanlarına gösterdiği iddiası herkesi şoke etti.

Kim konuya dair açıklama yapmasa da kaynaklar yıldızın 'tiksinti' duyduğunu açıkladı. Bu iddialar gündemdeyken Kim Kardashian işine odaklandı.

'Porno bağımlısıyım' demişti! Eski karısının uygunsuz görüntülerini... 'Porno bağımlısıyım' demişti! Eski karısının uygunsuz görüntülerini...

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Kim Kardashian markası SKIMS için pozlar verince yine sosyal medyada gündem oldu. Ten rengi iç çamaşırları giyen Kim Kardashian elleriyle göğsünü kapatınca önce herkes onu çıplak sandı.

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Kim yaptığı paylaşımda çoraba benzer tayt için de "Bu taytın bacaklarınızı ne kadar kusursuz ve pürüzsüz yaptığını görmenizi istedim" dedi.

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Kim Kardashian

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