'Porno bağımlısıyım' demişti! Kanye West eski karısı Kim Kardashian’ın uygunsuz resimlerini...

Kim Kardashian ile ayrılığı sürecinde yaptığı skandal açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü rapçi Kanye West hakkında şoke eden bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda "Porno bağımlılığımla mücadele ediyorum ama Instagram bunu teşvik ediyor" itirafında bulunan West şoke eden bir şeyle suçlanıyor.

West’in eski çalışanları, rapçinin bir 'sindirme taktiği' olarak personeline eski karısı Kim Kardashian'ın oldukça müstehcen, uygunsuz resimlerini gösterdiğini iddia etti.

West'in telefonundaki fotoğrafı hiç tanımadığı bu kişiye gösterirken “Karım bunu bana az önce gönderdi” dediği iddia ediliyor.

İDDİALAR DOĞRULANDI! KENDİ GÖRÜNTÜLERİNİ DE...

Kanye West’in bir başka eski çalışanı da 43 yaşındaki rapçinin, 2021'de ona boşanma davası açan Kardashian'ın müstehcen bir videosunu, aynı yıl içinde bir zamanda, şirketi Yeezy'deki yaratıcı ekibe gösterdiğini açıkladı. ABD basınına göre bu iddialar daha şimdiden 3. kişiler tarafından doğrulanmış durumda.

Kim Kardashian'ın eski kocası hakkındaki diğer bir iddia da kendi kasetlerini ve cinsel içerikli görüntüler ve videoları da bazı çalışanlarına gösterdiği yönünde...



