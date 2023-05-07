Eski kocasına karşı davayı kaybetmişti! Amber Heard hakkında flaş iddia

ABD'li oyuncu Johnny Depp ile boşanma davası ve beraberinde devam eden davaları basının önünde gerçekleşen ve bu sebeple de çok yıpranan Amber Heard davayı kaybetmişti.

Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verilmişti.

Ancak ikili, eski eşlerin avukatları, Heard'ün sigorta şirketinin; Depp'e 1 milyon dolar ödemesini öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Dava sonrası maddi sıkıntılar yaşayan oyuncu gözlerden uzak durmaya çalışıyordu. Tüm bunların ardından, Amber Heard'ün Hollywood'u ter ederek; İspanya'nın Madrid kentine taşındığı iddia edildi.

Daily Mail'den Alison Boshoff; yazdığı bir makalede "Heard'ün Hollywood'u terk ettiğini ve küçük kızı Oonagh ile birlikte sessizce İspanya'ya taşındığını açıklayabilirim. Aktirsin arkadaşı, 'Amber İspanyolca biliyor ve orada mutlu, kızını gözlerden uzakta büyütüyor" dedi.

Boshoff, aldığı bilgiler üzerine 37 yaşındaki aktrisin bir gün Hollywood'a gerdi dönebileceğini de aktararak; "İşe ya da Hollywood'a dönmek için acelesi olduğunu sanmıyorum ama muhtemelen doğru zaman geldiğinde, doğru proje için geri dönecektir" diye yazdı.



