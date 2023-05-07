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  4. Kıvanç Tatlıtuğ'un 20 milyon TL aldığı soruldu! Serenay Sarıkaya sorudan rahatsız oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un 20 milyon TL aldığı soruldu! Serenay Sarıkaya sorudan rahatsız oldu

07.05.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Aile' dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ'un düşük reytinglere karşı 13 bölüm parası 20 milyon TL'yi peşin aldığı iddia edilmişti. Bu konuya dair çıkan haberle Serenay Sarıkaya'ya sorulunca güzel oyuncu bakın ne dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un 20 milyon TL aldığı soruldu! Serenay Sarıkaya sorudan rahatsız oldu

Aile dizisinde boşrolde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ile birlikte rol aldığı yapımda mafya iş insanı Aslan karakterini canlandırıyordu.

Dizi reytinglerde istenen başarıyı elde edemedi. İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ'un yapım şirketi AY Yapım'la yaptığı anlaşmayla 13 bölümü garantilediği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu 13 bölümlük para olan 20 milyon TL'yi peşin aldığı iddialarıyla gündeme geldi. Serenay Sarıkaya'ya ise bu iddialar soruldu.

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Sorudan rahatsız olan Sarıkaya sorular üzerine "Bunlar çok çirkin konuşmalar konuşmaya gerek yok. Sektörde böyle bir düzen yok ki..." dedi.

Ekran Alıntısı

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