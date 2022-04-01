YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Eski Kolombiya Devlet Başkanı Arango, Beypazarı'nı gezdi

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Arango, Beypazarı'nı gezdi

01.04.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Arango, Beypazarı'nı gezdi

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango, Beypazarı ilçesini gezdi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Arango, Ankara'nın tarihi evleriyle ünlü ilçesi Beypazarı'nı geldi.

Arango'ya, gezisinde Beypazarı Belediye Başkan Vekili Aydın Gökmen ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede eşlik etti.

Tarihi Taşmektep'te ağırlanan Arango, daha sonra ilçenin tarihi mekanları ile Hıdırlık mesireliğini ziyaret etti.

Arango'nun gezisinde Galatasaraylı eski futbolcu Cevad Prekazi de yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Düğün konvoyunun önünü kesip kadının boynundaki altın kolyeyi çalan 3 zanlı yakalandıDüğün konvoyunun önünü kesip kadının boynundaki altın kolyeyi çalan 3 zanlı yakalandı
GÜNCELLEME 2 - Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındıGÜNCELLEME 2 - Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Namaz Vakitleri 1 Nisan Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
12:58
İkindi
16:31
Akşam
19:19
Yatsı
20:39
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her gün tereyağı yediğinizde kalbinize ne olur?

Her gün tereyağı yediğinizde kalbinize ne olur?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Haftada 3 kez! ‘‘Riskleri umrumda değil, bence buna değer!’’

Haftada 3 kez! ‘‘Riskleri umrumda değil, bence buna değer!’’

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.