Eski Kolombiya Devlet Başkanı Arango, Beypazarı'nı gezdi

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango, Beypazarı ilçesini gezdi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Arango, Ankara'nın tarihi evleriyle ünlü ilçesi Beypazarı'nı geldi.

Arango'ya, gezisinde Beypazarı Belediye Başkan Vekili Aydın Gökmen ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede eşlik etti.

Tarihi Taşmektep'te ağırlanan Arango, daha sonra ilçenin tarihi mekanları ile Hıdırlık mesireliğini ziyaret etti.

Arango'nun gezisinde Galatasaraylı eski futbolcu Cevad Prekazi de yer aldı.

