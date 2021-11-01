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Eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Konya'da toprağa verildi

01.11.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Konya'da toprağa verildi

Konya'da, bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram (70), son yolculuğuna uğurlandı.

Kovid-19'a karşı yoğun bakımda verdiği mücadeleyi dün kaybeden Bayram'ın cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak, Hacıveyis Camii'nin avlusuna getirildi.

Burada, Bayram'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Bayram'ın cenazesi, öğlen vakti eski Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Bayram'ın yakınlarının yanı sıra, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İttifak Holding Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Lütfi Yalman, Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ve sevenleri katıldı.

Konya'da özel bir hastanede tedavi gören Bayram, durumu ağırlaştığı için bir süre önce yoğun bakıma alınmış, dün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram da 23 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

- Haşim Bayram kimdir?

Haşim Bayram, 1951 yılında Karaman'da doğdu. İlköğretimi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde okuyan Bayram, orta öğretimi Konya'nın Akşehir ilçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek öğrenim gören Bayram, Anadolu'nun çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı.

1989 yılında KOMBASSAN Holding'i kuran Bayram, uzun süre holdingin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

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