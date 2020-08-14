YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Eski Malkara Devlet Hastanesi’nin yıkımına başlandı

Eski Malkara Devlet Hastanesi’nin yıkımına başlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde eski devlet hastanesinde yıkım çalışmalarına başlandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde eski devlet hastanesinde yıkım çalışmalarına başlandı. Hastanenin yıkılması vatandaşları da memnun etti.
Yeni hastane binasının yapılarak hizmete açılmasının ardından boşalan eski devlet hastanesi binası, uzun süredir bakımsızlık nedeniyle harabeye dönüşmüştü. Yeni hizmet binalarının yapılması için yıkımına başlandı.

Yıkım 30 gün sürecek
Yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi aktaran hafriyat firması sahibi Satılmış Aktepe, “Ankara firması olarak Eski Malkara Devlet Hastanesi’nin yıkımını üstlenmiş bulunmaktayız. Yıkımı yapıp, temizliği de yaptıktan sonra 30 gün içinde kazasız belasız teslim etmeyi planlıyoruz. Buradan çevreye biraz toz yayılabilir ve gürültü rahatsızlığı verebiliriz. Bu yüzden vatandaşlarımızdan verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyoruz” dedi.
AK Parti Malkara ilçe Başkanı Gökhan Şentürk de, “Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Yıkılan eski hastane binası alanına İlçe Tarım Müdürlüğü ile İlçe Tapu Müdürlüğü binaları inşa edilecektir” dedi.
Yürütülen çalışmaları sevinçle izleyen Yeni Mahalle halkı da, yeni binaların yapılmasını merakla bekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

İzmarite niyet, vatosa kısmet

İzmarite niyet, vatosa kısmet

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:12
Öğle
13:20
İkindi
17:09
Akşam
20:17
Yatsı
21:48

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Ayça Eczanesi
Cerkezkoy
Erdirik Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
İlke Eczanesi
Corlu
Zafer Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Duygu Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karakol inşaatı yükseliyor

Karakol inşaatı yükseliyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı

Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.