YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Eski malzemelerden ’Sıfır Atık Kütüphanesi’ kurdular

Eski malzemelerden ’Sıfır Atık Kütüphanesi’ kurdular

02.01.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te ‘Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde kullanılmayan malzemeler değerlendirilerek bazı okullara ‘Sıfır Atık Kütüphanesi’ kuruldu.

Eski malzemelerden ’Sıfır Atık Kütüphanesi’ kurdular

Öğrencilere tasarruf ve çevreyi koruma bilinci oluşturmak amacıyla başlanan bu proje sayesinde Bilecik ili genelinde 8 adet ‘Sıfır Atık Kütüphanesi’ kuruldu. Okulların yapmış oldukları çalışmalar ve kampanyalar ile okul kütüphanelerinde ki kitap sayısı bir yılda 108 bin 600 den 262 bin 754 e çıkarılarak okul kütüphaneleri zenginleştirildi.

BİLECİK’TE 8 ADET ’SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ’ YAPILDI

Kütüphanelerle ilgili çalışmalarının devam edeceğini belirten Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Kütüphanelerdeki muhteşem görüntü ve tasarımlar çocuklarımızı cezbediyor. İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanarak atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla yaptığımız bu üretimlerle ülkemiz ve ilimiz ekonomisine destek sağlıyoruz. Okul ve kurumlarımızda öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından, kullanılmayan sıralar, kapılar, motor parçaları, lastikler, bilgisayar kasaları, kablo ve kablo makaraları gibi malzemelerin geri dönüştürülmesi suretiyle ilimiz genelinde 8 adet "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ücretsiz verilen POMEM kurslarında yüzde 88 başarı elde edildiÜcretsiz verilen POMEM kurslarında yüzde 88 başarı elde edildi
Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler sporla hayata bağlanıyorArtvin'de özel gereksinimli öğrenciler sporla hayata bağlanıyor
Adıyaman'da tütün üretim tesisi açıldıAdıyaman'da tütün üretim tesisi açıldı
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:15
Öğle
13:09
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:17
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.