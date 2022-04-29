Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal imaj değiştirdi! Adeta başka biri oldu

Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal MasterChef'te dişli yarışmacılardan biriydi. Programda başarı kaydeden isim şimdilerde mesleğine devam ediyor. İmajını değiştirmesiyle gündeme gelen Burcu Önal adeta başka biri oldu.

MASTERCHEF BURCU ÖNAL İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.

MasterChef 2021 sezonuyla adını geniş kitlelere duyuran Burcu Önal, şimdilerde aşçılık mesleğine devam ediyor.

İşini severek yapan Önal, yeni imajını Instagram hikaye kısmından paylaştı.

"AŞIK OLDUĞUM BİR MESLEĞE SAHİBİM"

Önal paylaşımına şu ifadeleri düştü: "Kim yorgun ben mi? Daha poz vereceğim ama aklımda menüler var. Bitirmem gereken yazılar, size vereceğim müthiş haberler off ne çok şey birikti. Olsun hepsinin içinde büyük müjdeler dolu."

Bir diğer paylaşımında ise Önal şu ifadeleri kullandı: "Çok mu mutluyum? Evet. Aşık olduğum bir mesleğe sahibim, onun yanında aile diyebileceğim binlerce güzel kalbe... Özlenilen anılara ve kalplere tekrardan kavuşmanın mutluluğunu ancak bu gülüşüm anlatır. Bazı meslekler maddiyat için değil aşk için seçilir."

36 yaşındaki Burcu Önal yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.



