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Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal imaj değiştirdi! Adeta başka biri oldu

29.04.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Önal MasterChef 2021 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biriydi. Başarılı performansıyla programda ilerleme kaydeden Önal, 2 Ocak 2022'de yapılan eleme gecesinde MasterChef'e veda etmişti. Programda hem performansı hem de arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken isim, adeta başka biri oldu.

Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal imaj değiştirdi! Adeta başka biri oldu

Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal MasterChef'te dişli yarışmacılardan biriydi. Programda başarı kaydeden isim şimdilerde mesleğine devam ediyor. İmajını değiştirmesiyle gündeme gelen Burcu Önal adeta başka biri oldu.

MASTERCHEF BURCU ÖNAL İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.

Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal imaj değiştirdi! Adeta başka biri oldu

MasterChef 2021 sezonuyla adını geniş kitlelere duyuran Burcu Önal, şimdilerde aşçılık mesleğine devam ediyor.

Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal imaj değiştirdi! Adeta başka biri oldu

İşini severek yapan Önal, yeni imajını Instagram hikaye kısmından paylaştı.

Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal imaj değiştirdi! Adeta başka biri oldu

"AŞIK OLDUĞUM BİR MESLEĞE SAHİBİM"

Önal paylaşımına şu ifadeleri düştü: "Kim yorgun ben mi? Daha poz vereceğim ama aklımda menüler var. Bitirmem gereken yazılar, size vereceğim müthiş haberler off ne çok şey birikti. Olsun hepsinin içinde büyük müjdeler dolu."

Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal imaj değiştirdi! Adeta başka biri oldu

Bir diğer paylaşımında ise Önal şu ifadeleri kullandı: "Çok mu mutluyum? Evet. Aşık olduğum bir mesleğe sahibim, onun yanında aile diyebileceğim binlerce güzel kalbe... Özlenilen anılara ve kalplere tekrardan kavuşmanın mutluluğunu ancak bu gülüşüm anlatır. Bazı meslekler maddiyat için değil aşk için seçilir."

Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal imaj değiştirdi! Adeta başka biri oldu

36 yaşındaki Burcu Önal yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.

Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal imaj değiştirdi! Adeta başka biri oldu

Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal imaj değiştirdi! Adeta başka biri oldu

Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal imaj değiştirdi! Adeta başka biri oldu


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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