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Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılanmasına devam edildi

28.01.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir Menemen Belediyesine yönelik "zimmet ve irtikap" operasyonunda hakkında dava açılan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 25 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Serdar Aksoy, bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkların dinlenildiği duruşmada tüm sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına karar verildi.

Duruşma 13 Nisan'a ertelendi.

Duruşma sonrası bir açıklama yapan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy duruşmada güzel bir sonuç aldıklarını, artık her şeyin ortaya çıktığını savundu.

Aksoy, "Adli kontrol kaldırıldı, göreve iade edilmemiz konusunda engeldi. Adli kontrolün kaldırılmasıyla birlikte artık göreve iademiz konusunda hiçbir sıkıntı kalmadı. Sayılı gün sonra görevimizin başına gümbür gümbür geçeceğiz. Bize destek verenlere çok teşekkür ederim. Bu davanın ne olup olmadığını herkes görmüştür." dedi.

- Olay

Menemen Belediyesinde "zimmet ve irtikap" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım'da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınarak hakimliğe sevk edilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Aksoy, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmış ve 9'u tutuklu toplam 25 kişi hakkında "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme" ve "zimmet" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Tutuklu sanıkların ilk celsede adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

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