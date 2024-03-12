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  4. Eski milletvekili Ahmet Çelik, ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçaklaması sonucu ağır yaralandı

Eski milletvekili Ahmet Çelik, ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçaklaması sonucu ağır yaralandı

AA AA
12.03.2024 12:19
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Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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İYİ Parti bıçak

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