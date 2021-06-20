Eski milli atıcı, yetiştirdiği çocukları ve torunuyla "hedefi 12'den vuruyor"

Balkancı'nın küçük kızı 27 yaşındaki hemşire Hatice Bitemir, ablası, ağabeyleri ve yeğeni gibi küçük yaşlarda silahla ve avcılıkla tanıştığını söyledi.

Balkancı, 53 ve 47 yaşındaki iki oğlu, 37 ve 27 yaşındaki iki kızı ve 25 yaşındaki torununun da spora ilgi duyduğunu dile getirerek, "Torunum şu an bir kulüpte antrenör olarak hizmet veriyor. Eşimin tarafı da avcı, ben de avcıyım. Doğal olarak çocuklar da bu spora meyilli oldu. En az 300 madalya var, benim, çocukların ve torunun kazandığı." diye konuştu.

Düzce Avcılık Atıcılık Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Balkancı, atıcılık sporuna çok büyük hizmetlerinin olduğunu söyledi.

Atıcılık sporuna uzun yıllar hizmet eden 79 yaşındaki Balkancı, çocukları ve torununa da bu sporu aşıladı.

ÖMER ÜRER - Düzce'de yaşayan eski milli atıcı Ahmet Balkancı, 2 oğlu, 2 kızı ve 1 torununu kendisi gibi atıcı olarak yetiştirmekten gurur duyuyor.

Türkiye'de birçok turnuvaya katıldığını ve madalyalar kazandığını aktaran Bitemir, "Küçük yaşlarda poligonda atış yapan babamı ve ağabeylerimi izlemeye gelirdim. Zaten çok küçük yaşlarda hevesim oluştu. Belirli bir yaşta başlanması gerektiği için yaşımı bekledim. Yaklaşık 12 yıldır atıcılık yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Bitemir, atıcılığın aileden gelen bir yetenek olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Babam merakımı görünce bana tüfek aldı ve onunla profesyonel atıcılık hayatıma başladım. Daha sonra dereceler almaya başlayınca annem de bana bir tüfek hediye etti. 2008'den beri çeşitli yarışma ve şampiyonalarda boy gösteriyorum. Son dönemlerde çocuğum ve sağlık sektöründeki yoğun çalışma dolayısıyla ara vermek zorunda kaldım. Bu sporu çok seviyorum ve vakit buldukça poligona gidip antrenmanlarımı sürdürüyorum. Bu bir tutku."

- "Çocuğumun da bu sporla ilgilenmesini isterim"

Yarışmalara katılıp derece elde etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bitemir, "Evlendikten sonra biraz ara verdim. Eşim beni atış yaparken hiç görmedi. O da böyle bir spor yaptığım için seviniyor ama ilk duyduğunda çok şaşırdı. Sporla, atıcılıkla ilgilenmemi seviyor." diye konuştu.

Bitemir, çocuğunun da bu sporla ilgilenmesini istediğini belirterek, "Babamın diğer torunları hep atıcı. İnşallah benim oğlum da atıcı olur." ifadelerini kullandı.

