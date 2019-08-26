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Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

Türk atletizminin kadınlardaki sembol isimlerinden eski Balkan şampiyonu milli atlet Gül Çıray Akbaş, 79 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş hayatını kaybetti

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk atletizm tarihinde uluslararası şampiyonada altın madalya kazanan ilk kadın olarak kayıtlara geçen 1950'li ve 1960’lı yılların başarılı atleti Akbaş, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

Kariyerinde üçü krosta olmak üzere toplam beş Balkan şampiyonluğu bulunan Akbaş, 400, 800 ve 1500 metrelerde uzun yıllar kırılamayan Türkiye rekorlarına imza attı. Kariyerinde 17 Türkiye şampiyonluğu, 47 Türkiye rekoru olan Akbaş, 1960 Roma Olimpiyatları’nda 800 metrede ay-yıldızlı formayı giymişti.

Gül Çıray Akbaş’ın cenazesi, salı günü Balıkesir’de toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gül Çıray Akbaş Türkiye Atletizm Federasyonu Balıkesir

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