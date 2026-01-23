Eski milli badmintoncu TIR dorsesine çarptı! Hayatını kaybetti

Samsun’da yaşanan trafik kazasından acı haber geldi. Kuryelik yaptığı iş yerinden ayrıldıktan sonra evine doğru ilerleyen Umut Can Turan’ın kullandığı motosiklet, yolun banket bölümünde park halinde bulunan bir TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Turan için çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç sürücü, özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Umut Can Turan yaşam mücadelesini kaybetti.

ESKİ MİLLİ BADMİNTONCUYDU

Hayatını kaybeden Turan’ın geçmişte milli badminton sporcusu olduğu ve Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda temsil ettiği öğrenildi. Son dönemde ise kuryelik yaparak geçimini sağladığı belirtildi. Kazanın ardından Azerbaycan uyruklu TIR sürücüsü Nadir S. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.