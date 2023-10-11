Eski milli efsaneler Şanlıurfa’da genç yeteneklerle buluştu

A Milli Takımın eski efsane futbolcuları Tanju Çolak, Hami Mandıralı, Oktay Derelioğlu, Ahmet Dursun ve Cihan Haspolatlı, Şanlıurfa’da düzenlenen turnuvanın finalinde genç yeteneklerle bir araya geldi. Turnuvayı izleyen milliler, yetenekli futbolcuları izleyerek tek tek notlar aldı.

Eleme maçları geçen ayın başında oynanan turnuvanın final maçlarının açılış konuşmasını yapan Tanju Çolak, “12-15 yaş grubunun üçüncü raunduna geldik. 2 bin kişi ile başlayan, 180’e düşen ve bugün de aşağı yukarı 80-85 kişinin olduğu bir turnuva var. Bu turnuvayı İstanbul’dan gelen milli sporcularımızla birlikte seyredeceğiz. Katkılarından dolayı Hami Mandıralı’ya, Oktay Derelioğlu’na, Cihan Haspolatlı’ya, Ahmet Dursun’a çok teşekkür ediyorum. Bu sporcu kardeşlerimle Şanlıurfa’ya renk kattığımızı düşünüyorum. Zeynel Abidin Beyazgül başkanıma teşekkür ediyorum. Orada söylemini görüyorum, gerçekten zafer inananlarındır. Bunu da doğru söylüyor, üzerine imzamı atıyorum. Sizler ne kadar inanırsanız o kadar başarılı olursunuz. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz” ifadelerine yer verdi.

Genç yetenekleri İstanbul’a götürmek istediklerini söyleyen Çolak, “Biz sizleri İstanbul’a götürmek istiyoruz. Biz sizleri Fenerbahçe altyapısıyla maç yaptırmak istiyoruz. Biz sizleri Galatasaray Spor Kulübünün altyapısıyla maç yaptırmak istiyoruz. Daha doğrusu sizlere değer veriyoruz. Sizleri kucaklıyoruz. Sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Sizlerin yarının Tanju Çolakları, Hamileri, Oktayları olmanız için bu gün buradayız. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün desteklerini de unutmamamız lazım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hiç de kolay bir iş değil. Kenan Sürmeli kardeşim, dostluğumuzdan dolayı hakikaten bu gün güzel işlere imza atıyoruz. Bu üçüncü raunttayız. Bunun bir de dördü olacak ve dörtten sonra da biz sizleri İstanbul’a götürüp maçlar yaptıracağız” dedi.

GELECEKLERİNİ DEĞİŞTİRECEKLERİ YER SAHA

Gençlerin geleceklerini sahada değiştireceklerini söyleyen Hami Mandıralı ise, ”Sevgili gençler, hepinize başarılar diliyorum. Geleceğinizi değiştireceğiniz yer bu saha. Lütfen çok çalışın. Kendinize inanın, güvenin, bir de oynarken zevk alın” ifadelerini kullandı.

Gençlere bir katkıları olmasını umut ettiğini söyleyen Oktay Derelioğlu da, “Gerçekten güzel bir organizasyon. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de bu organizasyona katkı yapmak için geldik. Genç kardeşlerimize inşallah bir katkımız olur” şeklinde konuştu.

Seçmelerde değerlendirmelerini yapacağını söyleyen Cihan Haspolatlı, ”Tabii ki çocuklarımıza başarılar dilemek istiyorum. Burada benden büyük abilerim var. Onların yanında bir değerlendirme yapmak zor ama naçizane görüşlerimizi de belirteceğiz. Bütün çocuklara başarılar diliyorum” dedi.

SEÇMELERE KATILMAK İÇİN 700 KİLOMETRE YOL GİTTİM

Almanya’da 700 kilometre giderek seçmelere katıldıktan sonra futbolcu olduğunu söyleyen Ahmet Dursun, ”Herkes zaten gereğini söyledi. Ben de sizin yaşlarınızda Almanya’da bu tarz bir organizasyonda, turnuvada dayımın katkılarıyla beraber 700 kilometre Münih’e giderek seçmelere katılıp sonradan futbolcu oldum. Siz de inanın, belki siz de başarırsınız” ifadelerine yer verdi.

Organizasyonu yapan Kenan Sürmerli ise, “Finallere geldik. Bugün üçüncü ayaktayız. Seçilen oyuncuları burada deneyeceğiz. İstanbul’dan bizi kırmayarak Oktay Derelioğlu, Tanju Çolak, Hami Mandıralı, Ahmet Dursun, Cihan Haspolatlı geldi. Buradaki bütün yetenekli oyuncuları izleyecekler. Kalanların hepsini İstanbul’a götüreceğiz. Bu 12-15 yaş arası bir organizasyondu. İnşallah bu finallerden sonra, beğenip İstanbul’a götürdüğümüz çocuklardan sonra Şanlıurfa’da bir isim, reklam olacak ve bu organizasyonlarımız Allah’ın izniyle devam edecek” diye konuştu.

Efsane futbolcular, yaptıkları konuşmaların ardından maçları izleyerek yetenekli futbolcuları belirlemeye çalıştı.

