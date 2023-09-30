SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Eski milli futbolcu Galip Haktanır hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu Galip Haktanır hayatını kaybetti

30.09.2023 11:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı’nın eski futbolcularından Galip Haktanır, 102 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Galip Haktanır’ın vefat ettiğini duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır’ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

5’i A Milli Takım, 1’i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti.

Merhum Galip Haktanır’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray imzayı attırıyor, masaya oturuldu bile! 30 milyon Euro...G.Saray imzayı attırıyor, masaya oturuldu bile! 30 milyon Euro...
Arda için kritik tarihi açıkladılar! Dönüşü belli oldu...Arda için kritik tarihi açıkladılar! Dönüşü belli oldu...
Zaha'dan maç öncesi dikkat çeken paylaşım!Zaha'dan maç öncesi dikkat çeken paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
milli takım a milli futbol takımı türkiye futbol federasyonu yaşında da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.