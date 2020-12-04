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Eski milli futbolcu Raşit Karasu vefat etti

FUTBOL HABERLERİ  | 04.12.2020 15:28 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Raşit Karasu hayatını kaybetti.

Eski milli futbolcu Raşit Karasu vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Raşit Karasu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

MESAJDA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Merhum Raşit Karasu'ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA

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