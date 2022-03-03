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Eski milli futbolcu Şenol Birol hayatını kaybetti

03.03.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski milli futbolcu Şenol Birol hayatını kaybetti

RİZE (AA) - Bir sezonda 34 gol atarak (1962-1963 sezonu) en çok skor üreten Beşiktaşlı oyuncu unvanını elinde bulunduran eski milli futbolcu Şenol Birol, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Birol, yaşadığı çoklu organ yetmezliği nedeniyle Rize'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şenol Birol, 8 kez A Milli Takım forması giyip, 3 gol atma başarısı gösterdi.

Başarılı eski futbolcu, forma giydiği Beşiktaş'ta 1, Fenerbahçe'de 2 kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Fatma Girik ile bir sinema filminde de başrol oynadı.

Zonguldak Kilimlispor, Rize Güneşspor, Sarıyer, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Karşıyaka'da forma giyen Birol, çeşitli takımlarda teknik direktörlük yaptı.

Birol'un cenazesi, Rize Sahil Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedilecek.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Birol'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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