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  4. Eski milli futbolcu Serhat Akın Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı

Eski milli futbolcu Serhat Akın Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı

AA AA
27.09.2024 08:22
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Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek, ''Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe.'' ifadesini kullandı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı Serhat Akın

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