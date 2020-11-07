YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Eski nişanlısı ile annesini öldürdükten sonra intihar eden zanlı, takip için parayla adam tutmuş

Eski nişanlısı ile annesini öldürdükten sonra intihar eden zanlı, takip için parayla adam tutmuş

KONYA HABERLERİ  | 07.11.2020 14:26 | Son Güncelleme

Konya'da silahlı saldırıda anne ile kızını öldürdükten sonra intihar eden Ömer İ'ye yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı

Konya'da eski nişanlısı ile annesini öldürdükten sonra intihar eden Ömer İ'ye yardım ettikleri suçlamasıyla yakalanan 3 zanlı, serbest bırakıldı.

Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta kendisinden bir süre önce ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'yu (48) otomobilde tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Ömer İ'ye (28) yardım ettikleri tespit edilen U.S.E. (27), İ.K. (21) ve arkadaşı H.Ö. (21) polis tarafından gözaltına alındı.

- Günlük 100 liraya anne-kızı takip ettirmiş

İntihar eden Ömer İ'nin, olaydan 3 gün önce anne ve kızını takip etmesi için U.S.E'nin tanıştırdığı İ.K'ye günlük 100 lira verip araç kiraladığı, fotoğraflarını gösterdiği anne ile kızını takip ettirdiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Ömer İ'nin kendilerine, Büşra Gizem Güzelsoy'u çok sevdiğini ancak annesinin aralarına girdiğini söylediğini, Ömer İ'nin zaman zaman anne ve kızını öldürmekten bahsetmesine karşın nişanlı çifti barıştırabilecekleri düşüncesiyle hareket ettiklerini ve olayın bu noktaya gelebileceğini tahmin etmediklerini anlattığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.S.E. savcılıktaki ifadesinin ardından, İ.K. ve H.Ö. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Ömer İ. 27 Ekim'de, Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta kendisinden bir süre önce ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'nun (48) içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş edip kaçmış, anne ile kızın ölümünden sonra otomobille bir süre kaçan Ömer İ, polis ekiplerince durdurulmuştu.

Bunun üzerine araçtan inen zanlı, silahı başına dayayıp polislere bir süre direnmiş, ekiplerin ikna etme çalışmaları sürerken, Ömer İ. tabancayla yaşamına son vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sivas göç vermeye devam ediyor
Sivas göç vermeye devam ediyor
Mantar zehirlenmelerine karşı dikkat
Mantar zehirlenmelerine karşı dikkat
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Darıcalı gençler kodlama eğitimi ile geleceğe hazırlanacak
Darıcalı gençler kodlama eğitimi ile geleceğe hazırlanacak
Kaymakam Karadağ: "Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil"
Kaymakam Karadağ: "Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil"
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi

Konya Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:15
Öğle
12:39
İkindi
15:27
Akşam
17:53
Yatsı
19:10

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Altay Eczanesi
Karatay
Sefa Eczanesi
Karatay
Diriliş Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Güven Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
Selcuklu
Yeni Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
Türkiye’nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği
Türkiye’nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği
Seydişehir Belediyesi’nden “whatsapp İletişim Hattı’’ Hizmeti
Seydişehir Belediyesi’nden “whatsapp İletişim Hattı’’ Hizmeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.