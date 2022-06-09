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Eski Rizesporlu Fenerbahçe'nin ilgilendiği Lincoln Henrique kimdir? Lincoln Henrique nerede oynuyor?

09.06.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Rizesporlu Lincoln Henrique, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gündeminde. Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos olan Brezilyalı futbolcu, çıkan haberler sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Eski Rizesporlu Fenerbahçe'nin ilgilendiği Lincoln Henrique kimdir? İşte Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin hayatı ve biyografisi...

Eski Rizesporlu Fenerbahçe'nin ilgilendiği Lincoln Henrique kimdir? Lincoln Henrique nerede oynuyor?

Eski Rizesporlu Lincoln Henrique'yi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kadroya dahil etmek istiyor. Brezilyalı futbolcu, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Eski Rizesporlu Fenerbahçe'nin ilgilendiği Lincoln Henrique kimdir? Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin hayatı, biyografisi ve futbolculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

LİNCOLN HENRİQUE KİMDİR?

Lincoln Henrique 7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde doğdu.

Lincoln Henrique futbola, Gremio altyapısında futbola başladı.

2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynayan Lincoln, Gremio dışında América Futebol Clube formasını giydi.

Bu sezon toplamda 44 maça çıkan genç futbolcu 7 gol, 10 asistlik performansa imza attı. Brezilya U-17'nin de formasını giyen Lincoln 11 maça çıkıp 4 gol kaydetti. Brezilyalı futbolcunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon Euro gözükmekte.

Lincoln daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişyi. 2017/18 sezonu başında Gremio'dan kiralık olarak Rize'ye gelen Brezilyalı orta saha, şampiyonlukla biten ve Süper Lig bileti alınan sezonda 20 maça çıkıp 3 gol, 2 asistle mücadele etmişti. 18 yaşındayken ilk kez ülkesi Brezilya'nın dışına çıkan Lincoln, Çaykur Rizespor macerası sonrasında 1 sezon daha başka kulüpte kiralık olarak futbol oynayıp 2019 yazında Santa Clara'ya transfer oldu.

LİNCOLN HENRİQUE NEREDE OYNUYOR?

Lincoln Heneique, Portekiz Süper Ligi ekibi Santa Clara forması giyiyor.

İşte Lincoln Heneique'nin profesyonel futbol kariyeri:

2015–2019 Grêmio 20 (0)
2017–2018 → Çaykur Rizespor (loan) 18 (3)
2018 → América Mineiro (loan) 3 (0)
2019– Santa Clara 60 (2)

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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