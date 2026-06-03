Fenerbahçe seride 2-0 öne geçti

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Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner
Fenerbahçe: Tarık Biberovic 20, Devon Hall 8, Nicolo Melli 2, Talen Horton Tucker 19, Khem Birch 3, Wade Baldwin 14, Metecan Birsen 2, Mikael Olli Axel Jantunen 1, Arturs Zagars 3, Onuralp Bitim 1
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
A. Efes: Shane Larkin 7, Brice Dessert 5, PJ Dozier 12, Nick Weiler-Babb 3, Ercan Osmani 2, Jordan Loyd 19, Rolands Smits 5, Rodrigue Beaubois 4, Şehmus Hazer 12, Kai Jones, Erkan Yılmaz 3
Başantrenör: Pablo Laso
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