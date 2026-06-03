Florentino Perez resmen duyurdu! Yeniden Jose Mourinho

İspanyol devi Real Madrid'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi mevcut başkan Florentino Perez, dünya futbol gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Seçim kozunu erkenden masaya süren Perez, genel kurulda yeniden başkan seçilmesi durumunda, eflatun-beyazlıların teknik direktörlük koltuğuna efsane çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getireceğini resmen duyurdu.

MADRİD'DE İKİNCİ MOURİNHO DÖNEMİ BAŞLIYOR

Real Madrid'i yönettiği dönemlerde imza attığı "Galaktikos" projeleriyle tanınan Florentino Perez, bu hamlesiyle kulüpte yeni bir dönemin kapısını araladı. Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran ve Barcelona hegemonyasına son vererek unutulmaz bir LALIGA şampiyonluğu yaşayan Portekizli "Special One" Jose Mourinho, bu iddialı vaatle birlikte yeniden Santiago Bernabeu yoluna girmiş oldu.

Seçim sürecinde rakiplerine karşı çok büyük bir avantaj elde eden Perez'in bu hamlesi, İspanyol basınında "Madrid'de ikinci büyük devrim" olarak yorumlanırken, dünya çapındaki Real Madrid taraftarları arasında da şimdiden muazzam bir heyecan dalgası yarattı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İŞTE O PAYLAŞIM!