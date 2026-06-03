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Florentino Perez resmen duyurdu! Yeniden Jose Mourinho

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yeniden seçilmesi halinde kulübün yeni teknik direktörünün dünya dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho olacağını açıkladı.

Florentino Perez resmen duyurdu! Yeniden Jose Mourinho
Burak Kavuncu

İspanyol devi Real Madrid'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi mevcut başkan Florentino Perez, dünya futbol gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Seçim kozunu erkenden masaya süren Perez, genel kurulda yeniden başkan seçilmesi durumunda, eflatun-beyazlıların teknik direktörlük koltuğuna efsane çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getireceğini resmen duyurdu.

MADRİD'DE İKİNCİ MOURİNHO DÖNEMİ BAŞLIYOR

Florentino Perez resmen duyurdu! Yeniden Jose Mourinho 1

Real Madrid'i yönettiği dönemlerde imza attığı "Galaktikos" projeleriyle tanınan Florentino Perez, bu hamlesiyle kulüpte yeni bir dönemin kapısını araladı. Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran ve Barcelona hegemonyasına son vererek unutulmaz bir LALIGA şampiyonluğu yaşayan Portekizli "Special One" Jose Mourinho, bu iddialı vaatle birlikte yeniden Santiago Bernabeu yoluna girmiş oldu.

Seçim sürecinde rakiplerine karşı çok büyük bir avantaj elde eden Perez'in bu hamlesi, İspanyol basınında "Madrid'de ikinci büyük devrim" olarak yorumlanırken, dünya çapındaki Real Madrid taraftarları arasında da şimdiden muazzam bir heyecan dalgası yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho real madrid
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