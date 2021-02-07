SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti

Eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti

07.02.2021 11:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti

Eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu ABD'li boksör Leon Spinks, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Spinks'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Spinks, Kanada'da Montreal kentinde düzenlenen 1976 Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette altın madalya kazanmıştı. ABD'li boksör, 1978 yılında Muhammed Ali'yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu. Muhammed Ali, aynı yıl düzenlenen rövanş maçını kazanarak dünya şampiyonu unvanını Spinks'ten geri almıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
Çıplak pozları olay oldu!Çıplak pozları olay oldu!
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Maç bitti, ortalık karıştı!

Maç bitti, ortalık karıştı!

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü!

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü!

Abdurrahim Albayrak'a saldırı!

Abdurrahim Albayrak'a saldırı!

Terim'den derbi sonrası sert sözler

Terim'den derbi sonrası sert sözler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Sokaktan 11 kişi toplasak yine yeneriz'

'Sokaktan 11 kişi toplasak yine yeneriz'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

F.Bahçe'de Gustavo depremi

F.Bahçe'de Gustavo depremi

''1 puanı aldın da ne oldu? Kalecimiz bile terlemedi''

''1 puanı aldın da ne oldu? Kalecimiz bile terlemedi''

Cimbom Boupendza için teklif yapmış

Cimbom Boupendza için teklif yapmış

Diğer Haberler

Eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti

Leon Spinks hayatını kaybetti

Beşiktaş 2 - Galatasaray 0: Yılın ilk derbisinde üç puan siyah beyazlıların

Beşiktaş 2 - Galatasaray 0: Yılın ilk derbisinde üç puan siyah beyazlıların

UFC kızı Lindsey Pelas, Instagram'a savaş ilan etti!

Çıplak pozları olay oldu!

Şampiyonlar Ligi finali: Marsilya'da polis yarın için konan PSG forması giyme yasağını kaldırdı

Şampiyonlar Ligi finali: Marsilya'da polis yarın için konan PSG forması giyme yasağını kaldırdı

Avustralya Açık planlanan takvimde başlayacak

Avustralya Açık planlanan takvimde başlayacak

Küme düşme neden kalktı, TFF'nin kararı Türk futbolunu nasıl etkileyecek?

Küme düşme neden kalktı, TFF'nin kararı Türk futbolunu nasıl etkileyecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.