Eski sevgili Kubilay Aka ve Miray Daner pişti oldu!

Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşk yaşayan Kubilay Aka ile Miray Daner, geçtiğimiz sene ihanet yüzünden ilişkilerini noktaladı. Dün akşam düzenlenen törene yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile katılan Miray Daner, eski sevgilisi Aka ile pişti oldu. Birbirine yakın masalarda oturan Daner ve Aka birlikte görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynadı.
Ödül töreninden sonra kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Miray Daner, Kubilay Aka ile pişti olmasıyla ilgili "Aynı sektörün içindeyiz tabi ki de denk gelebiliriz. Çok normal bir durum. Bunun konu olması bile çok saçma. Ödül alan herkesi alkışladığım gibi Kubilay Aka'yı da alkışladım" dedi.
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