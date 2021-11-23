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Eski sevgili Kubilay Aka ve Miray Daner pişti oldu!

23.11.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene ihanet yüzünden ayrılan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, dün akşam katıldıkları ödül töreninde pişti oldu. Törene yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile katılan Daner, karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynadı.

  1. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni dün akşam sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği ödül töreninde bir de pişti yaşandı.

YENİ SEVGİLİSİYLE GİTTİ, ESKİ AŞKIYLA PİŞTİ OLDU

Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşk yaşayan Kubilay Aka ile Miray Daner, geçtiğimiz sene ihanet yüzünden ilişkilerini noktaladı. Dün akşam düzenlenen törene yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile katılan Miray Daner, eski sevgilisi Aka ile pişti oldu. Birbirine yakın masalarda oturan Daner ve Aka birlikte görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynadı.

"KARŞILAŞMAMIZ NORMAL"

Ödül töreninden sonra kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Miray Daner, Kubilay Aka ile pişti olmasıyla ilgili "Aynı sektörün içindeyiz tabi ki de denk gelebiliriz. Çok normal bir durum. Bunun konu olması bile çok saçma. Ödül alan herkesi alkışladığım gibi Kubilay Aka'yı da alkışladım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Miray Daner
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