Halef Köklerin Çağrısı için final çanları çalıyor! 'Hiç bitmesin'

Perşembe akşamları NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Halef: Köklerin Çağrısı, geçtiğimiz hafta kanalların yaşadığı reklam geliri sıkıntısı nedeniyle yayınlanmamıştı. Reytinglerde son dönemde düşüş yaşayan dizi, dün akşam 41. bölümüyle ekranlara geri döndü.

REYTİNGLER İYİCE DÜŞTÜ

Yeni bölümle birlikte izlenme oranlarında yükseliş yakalaması beklenen yapım, bu beklentiyi karşılayamadı. Reyting kaybını sürdüren Halef: Köklerin Çağrısı, tüm kategorilerde günü 7. sırada tamamladı.

Final ihtimalinin konuşulmaya başlandığı dizinin 41. bölümü adeta kritik bir sınav niteliği taşırken, beklenen çıkışın yaşanmaması izleyiciler arasında da merak uyandırdı. Yapım için sosyal medyada "Final çanları çalıyor" yorumları gündeme geldi.

Halef Köklerin Çağrısı izleyicileri ise; 'Final olmasın', 'Hiç bitmesin', 'Bu diziye şans verin' gibi yorumlarda bulundular.