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Halef Köklerin Çağrısı için final çanları çalıyor! 'Hiç bitmesin'

Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrolde olduğu Now dizisi Halef Köklerin Çağrısı reytinglerde bir türlü istediği başarıyı elde edemiyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü ertelenen dizi bu hafta da reytinglerde kan kaybetti. Dizi için final iddiaları gündeme geldi.

Halef Köklerin Çağrısı için final çanları çalıyor! 'Hiç bitmesin'
Öznur Yaslı İkier

Perşembe akşamları NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Halef: Köklerin Çağrısı, geçtiğimiz hafta kanalların yaşadığı reklam geliri sıkıntısı nedeniyle yayınlanmamıştı. Reytinglerde son dönemde düşüş yaşayan dizi, dün akşam 41. bölümüyle ekranlara geri döndü.

REYTİNGLER İYİCE DÜŞTÜ

Yeni bölümle birlikte izlenme oranlarında yükseliş yakalaması beklenen yapım, bu beklentiyi karşılayamadı. Reyting kaybını sürdüren Halef: Köklerin Çağrısı, tüm kategorilerde günü 7. sırada tamamladı.

Halef Köklerin Çağrısı için final çanları çalıyor! Hiç bitmesin 1

Final ihtimalinin konuşulmaya başlandığı dizinin 41. bölümü adeta kritik bir sınav niteliği taşırken, beklenen çıkışın yaşanmaması izleyiciler arasında da merak uyandırdı. Yapım için sosyal medyada "Final çanları çalıyor" yorumları gündeme geldi.

Halef Köklerin Çağrısı için final çanları çalıyor! Hiç bitmesin 2

Halef Köklerin Çağrısı izleyicileri ise; 'Final olmasın', 'Hiç bitmesin', 'Bu diziye şans verin' gibi yorumlarda bulundular.

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Biran Damla Yılmaz İlhan Şen Halef dizisi
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