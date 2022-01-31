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Eski sevgiliden Merve Boluğur'a rest! "Artık arkadaş bile değiliz"

31.01.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur’un ayrıldıktan sonra “Artık arkadaşız” dediği Erkan Şen, sessizliğini bozdu. Şen, “Biz Merve ile artık arkadaş bile değiliz. Benim hayatımda ona yer yok” resti çekti.

Eski sevgiliden Merve Boluğur'a rest! "Artık arkadaş bile değiliz"

İşletmeci sevgilisi Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, 1 gün sonra popçu Emre Kaya ile yakınlaşmıştı. Kaya ile Arnavutköy'de bir balıkçıda görüntülenen Boluğur, mekandayken yaptığı paylaşıma kalp emojisi koyup "Müthiş gece" notu ile aşk iması yapmıştı.

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Erkan Şen ise 2 aylık aşkından sonra "Biten bir ilişkiyi konuşmak doğru değil" cevabı vermişti.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Merve Boluğur ise hiçbir şey yaşanmamış gibi, "Biz Erkan'la artık arkadaşız" açıklaması yaptı. Ayrılık sonrası dost kaldık iması yapan Boluğur'un aksine ünlü işletmeci Merve'yi hayatından komple çıkardığını söyledi.

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Takvim'de yer alan habere göre; önceki gün bir AVM'de objektiflere takılan Erkan Şen, Merve Boluğur'un "Biz Erkan'la arkadaşız" sözlerine cevap verdi.
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Suskunluğunu bozan işletmeci, "Öyle bir durum asla söz konusu dahi değil. Biz Merve ile artık arkadaş bile değiliz. Benim hayatımda ona yer yok" cevabı verdi.

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Merve Boluğur
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