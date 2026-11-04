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Yasmin Erbil paylaştı! Aile pozuna beğeni yağdı

Survivor Yiğit Poyraz'la yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil'le birlikte olduğu aile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yasmin Erbil'in bu karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yasmin Erbil paylaştı! Aile pozuna beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, paylaşımları ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz'la uzun süredir aşk yaşayan Erbil, romantik pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim son paylaşımlarıyla yine dikkat çekti.

Yasmin Erbil paylaştı! Aile pozuna beğeni yağdı 1

Yasmin Erbil, beğeni toplayan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Erbil, annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil'le birlikte yer aldığı kareyi 'Doğum günüm geliyor' notuyla yayımladı.

Yasmin Erbil paylaştı! Aile pozuna beğeni yağdı 2

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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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