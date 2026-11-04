Yasmin Erbil paylaştı! Aile pozuna beğeni yağdı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, paylaşımları ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz'la uzun süredir aşk yaşayan Erbil, romantik pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim son paylaşımlarıyla yine dikkat çekti.

Yasmin Erbil, beğeni toplayan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Erbil, annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil'le birlikte yer aldığı kareyi 'Doğum günüm geliyor' notuyla yayımladı.