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Eski sevgilisini silahla vurarak ağır yaralayan sanığa 18 yıla kadar hapis cezası talebi

17.05.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadının 5 dakikalık görüşme teklifini reddetmesi üzerine aracında silahla ağır yaralayan sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Gaziosmanpaşa’da eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği Tuğçe D.A.’yı annesinin evi önünde 5 dakikalık görüşme teklifini reddetmesi üzerine aracında silahla ağır yaralayan sanık Yücel Viran’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yücel Viran ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkemeye müşteki Tuğçe D.A. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Tuğçe D.A.’nın sanık Yücel Viran’ı 2018’den beri tanıdığını, 11 Ocak 2022’de sanığın, müştekiye mesaj atarak görüşmek istediğini, müştekinin kabul etmediğini, bunun üzerine sanığın, müştekinin annesinin evinin önüne gelerek araçla müştekinin aracına yanaştığını, inip müştekinin aracına doğru geldiğini ve konuşmak istediğini söylediğini aktardı.

YANINDA GETİRDİĞİ SİLAHI ÇIKARTARAK MÜŞTEKİNİN KAFASINA DOĞRULTTUĞU KAYDEDİLDİ

Açıklanan mütalaada, müşteki Tuğçe D.A.’nın, sanığın konuşma teklifini kabul etmeyerek aracının kapılarını ve camlarını kilitlediği, daha sonra sanığın yanında getirdiği silahı çıkartarak müştekinin kafasına doğrulttuğu, müştekinin geri geri kaçmak istediğinde sanığın, müştekinin bulunduğu şoför koltuğunun camına ve kapısına 4 el ateş ettiği kaydedildi. Mütalaada, şoför koltuğundaki müştekinin yaralanmasının hayatını tehlikeye sokacak boyutta olduğu da belirtildi.

18 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada sanık Yücel Viran’ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olmak üzere toplamda 10 yıldan 18 yıla kadar cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

‘’KENDİSİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM, ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN’’

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Viran, ‘’Bu eylem borçlarım sebebiyle geçirdiğim bunalım sebebiyle meydana geldi. Kendisinden özür diliyorum, Allah yolunu açık etsin’’ şeklinde konuştu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Tuğçe Deniz A.’nın şüpheli Yücel Viran’ı 2018 yılından beri tanıdığı, şüphelinin olay tarihi olan 11 Ocak 2022’de müştekinin annesinin evinin önüne gelerek araç ile aracının yanına yanaştığı ve inip konuşmak istediğini söylediği anlatıldı.
Hazırlanan iddianamede, müştekinin bunu kabul etmeyerek aracının kapısını ve camını kilitlediği, şüphelinin silah çıkararak müştekinin kafasına doğrulttuğu, müştekinin ise aracını geri vitese alıp çalıştırarak kaçmak istediği, şüphelinin bu sırada ateş ettiği ve müştekiyi ağır şekilde yaraladığı belirtildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Yücel Viran’ın ’kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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