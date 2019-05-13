Eski sevgilisinin olduğu bütün fotoğrafları biftekle kapladı!

Kötü bir ilişki olan ve yolunda olmayan bu ilişkiyi sonlandıran Danielle adındaki genç kadın, ilişkisi bitince sevgilisiyle fotoğraflarını silmek yerine eski sevgilisinin olduğu karelere en sevdiği şeyi yani bifteği yapıştırmış. Ortaya ise ilginç görüntüler çıkmış. Danielle'nın hikayesi ise şöyle:
Danielle, Bored Panda'ya “Aslında bir süre çıktık” dedi. “Dürüst olmak gerekirse, neden fotoğrafları kapatmak için bir bifteği seçtiğimden emin değilim. Yemek yemeyi çok seviyorum ve güzel bir karakter ile iyi bir biftek muhtemelen benim en sevdiğim şey. ”
Eski sevgilisinden bahseden Danielle, birkaç kelimeyle oldukça canlı bir tablo çizdi. “Her anlamda zorlayıcı yalancı. Kontrol, şiddet, uyuşturucu her kötü şey vardı. ”
İlişkisini bitiren ve bu durumdan gayet memnun olan Danielle eski sevgilisinin yerini alması için daha iyi bir şey buldu. “Biftek ile kötü bir ruh hali içinde olmak zor” dedi. “Ben ünlü bir şövalye değilim, bu yüzden gerçekten sevdiğim bir şey yapmak istedim. Bu yüzden biftek oldu. ”
Danielle'nın resimlerini tekrar yapması 10-15 dakika sürdü. “Benim photoshop becerilerim açıkça en iyisi değil” diyen genç kadın, “Hayatınızdaki bir şeyden memnun değilseniz, değiştirin!” Diye ekledi. Danielle “Asla kendini mutlu etmekten vazgeçme!” diyerek açıklamalarını noktaladı.
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