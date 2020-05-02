Eski su boruları besleme noktası oldu

Korana virüsle mücadele sürerken Ortaca Belediyesi, hükümetin aldığı önlemlerin yanı sıra kendi önlemlerini de aralıksız olarak uyguluyor.

Maske dağımı, pazar yerlerinde giriş çıkışların kontrolleri ve vatandaşların ateşinin ölçülmesi, iş yerlerinde denetimlerin yapılması, dışarı çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi, tüm cadde, sokak ve kamu alanlarının dezenfekte çalışmaları sürerken, korona virüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su takviyesi çalışmaları da aralıksız olarak devam ediyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle lokanta, restoran gibi iş yerlerinin kapanması ve vatandaşlarında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmayan Ortaca Belediyesi “can dostlar” için belediyenin elinde bulunan atıl durumdaki eski su borularından besleme noktaları yaptı.

Eski su borularından park, bahçe ve açık alanlara 40 adet besleme noktaları kuruldu. Besleme noktaları ve sokak hayvanlarının bulunduğu alanlar sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonu kontrol edilerek, mama ve suları takviye edildi.

