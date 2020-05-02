YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Eski su boruları besleme noktası oldu

Eski su boruları besleme noktası oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 02.05.2020 11:39 | Son Güncelleme

Korana virüsle mücadele sürerken Ortaca Belediyesi, hükümetin aldığı önlemlerin yanı sıra kendi önlemlerini de aralıksız olarak uyguluyor.Maske dağımı, pazar yerlerinde giriş çıkışların kontrolleri ve vatandaşların ateşinin ölçülmesi, iş yerlerinde denetimlerin yapılması, dışarı çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi, tüm cadde, sokak ve kamu alanlarının dezenfekte çalışmaları sürerken, korona virüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su takviyesi çalışmaları da aralıksız olarak devam ediyor.Kovid-19 salgını nedeniyle lokanta, restoran gibi iş yerlerinin kapanması ve vatandaşlarında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmayan Ortaca Belediyesi “can dostlar” için belediyenin elinde bulunan atıl durumdaki eski su borularından besleme noktaları yaptı.Eski su borularından park, bahçe ve açık alanlara 40 adet besleme noktaları kuruldu.

Korana virüsle mücadele sürerken Ortaca Belediyesi, hükümetin aldığı önlemlerin yanı sıra kendi önlemlerini de aralıksız olarak uyguluyor.
Maske dağımı, pazar yerlerinde giriş çıkışların kontrolleri ve vatandaşların ateşinin ölçülmesi, iş yerlerinde denetimlerin yapılması, dışarı çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi, tüm cadde, sokak ve kamu alanlarının dezenfekte çalışmaları sürerken, korona virüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su takviyesi çalışmaları da aralıksız olarak devam ediyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle lokanta, restoran gibi iş yerlerinin kapanması ve vatandaşlarında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmayan Ortaca Belediyesi “can dostlar” için belediyenin elinde bulunan atıl durumdaki eski su borularından besleme noktaları yaptı.
Eski su borularından park, bahçe ve açık alanlara 40 adet besleme noktaları kuruldu. Besleme noktaları ve sokak hayvanlarının bulunduğu alanlar sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonu kontrol edilerek, mama ve suları takviye edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Bursa’da trafik durdu, yollar hayat buldu

Bursa’da trafik durdu, yollar hayat buldu

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Edremit İlçe Müdürlüğü’ne Yakup Özbek atandı

Edremit İlçe Müdürlüğü’ne Yakup Özbek atandı

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Muğla Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:04
Öğle
13:09
İkindi
16:55
Akşam
20:04
Yatsı
21:28

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Gökçe Eczanesi
Merkez
Süsyolu Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan pidesini her aileden bir kişi alabilecek

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan pidesini her aileden bir kişi alabilecek

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.