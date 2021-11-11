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Eski Survivor yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu 10 yıllık eşinden tek celsede boşandı

11.11.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Hanzede Ofluoğlu, 10 yıllık eşinden tek celsede boşandı. Survivor’da yarışırken eşi Saygun Ofluoğlu’nun adını ağzından düşürmeyen Hanzande Ofluoğlu çifti anlaşmalı olarak boşandı.

Eski Survivor yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu 10 yıllık eşinden tek celsede boşandı

Katıldığı Survivor’da, eşi Saygun Ofluoğlu’nun adını ağzından düşürmeyen Hanzade Ofluoğlu, 10 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Anlaşmalı olarak boşanan ikili, birbirinden tazminat ve nafaka talep etmedi.

SIK SIK DİLE GETİRMİŞTİ

Yarışma programlarında sunuculuk üstlenen Hanzade Ofluoğlu, 2011 yılında Saygun Ofluoğlu ile hayatını birleştirmişti. Mutlu bir birliktelik yaşayan çift Hanzade Ofluoğlu’nun ‘Survivor 2021’ yılı kadrosuna katılmasıyla kısa bir ayrılık yaşamıştı. Yarışma boyunca adından söz ettiren Hanzade, eşi Saygun Ofluoğlu'na duyduğu özlemi sık sık dile getirmişti.

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YOLLARINI AYIRDIKLARINI DUYURMUŞTU

Yarışmanın bitiminden birkaç ay sonra Hanzade Ofluoğlu 10 yıllık eşi ile yollarını ayrılma kararı aldıklarını sosyal medya üzerinden bir paylaşımla açıklamıştı.

O paylaşımında, “13 senedir hayatımın en önemli parçası, en güzel günlerimizin süper kahramanı, en yakın arkadaşım ve biricik yol arkadaşım Saygun'la karı-koca ilişkimize son verme kararı aldık” ifadelerine yer vermişti.

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RESMEN BOŞANDILAR

Sosyal medyadan sevenlerine kötü haberi duyuran Ofluoğlu çift, boşanma davası açmıştı. Bugün İstanbul Aile Mahkemesi’ne gelen ikili anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

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