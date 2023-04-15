Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacemer'dan üzücü haber! Hastalığını açıkladı

Eski Survivor yarışmacısı Larissa Gacemer ve eşi Burak Gacemer, sosyal medyada paylaştıkları videolar ile büyük beğeni topluyorlar.

Yakın zamanda sosyal medya hesabından açıklama yapan Gacemer, Kahramanmaraşlı merkezli depremler yüzünden Larissa Gacamer hastalığa yakalandığını duyurdu.

Vücudundaki lekeleri paylaşan modele, gül hastalığı teşhisi kondu. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Gacemer, "Güzel insanlar, depremden bir hafta sonra bir sabah kalktım ve elimi sırtıma geçince bir kaç nokta hissetim alerji sandım ama kaşıntı yoktu, çok önemsemedim ama ertesi gün kırmızı olmayı başladı ve bacağımda büyük bir kırmızı leke gördük. Burak beni hastane götürmeye karar verdi" notunu düştü.

Gacemer, paylaşımına şu şekilde devam etti:

"Doktor direkt 'Pityriasis Rosea' Gül Hastalığı olarak teşhis koydu, bu stresten dolayı oluyor. Kaşınmıyor, sadece bazen sanki batıyor gibi terleyince... O yüzden spor da biraz ara verdim. Bu bulaşan bir hastalık değil. Çocuklarda çok oluyormuş duyunca üzüldüm. Onlar için sizinle paylaşmak istedim çünkü iki ay oldu ve geçmeye başladı, iyileşiyorum! Çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor, utanacak hiçbir şey yok! Bu da geçer. Not. Son foto bugün"



