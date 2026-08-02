Sadettin Saran imaj değişikliğine gitti! Yeni hali sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden iş insanı Sadettin Saran, bu kez spor dünyasındaki açıklamalarıyla değil, imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Yıllardır benzer tarzıyla görülen Saran'ın yeni görünümü, berberi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımın ardından Saran'ın son hali kısa sürede dikkat çekti.

BIYIKLI HALİ GÜNDEM OLDU

Uzun yıllardır sakalsız ve bıyıksız görüntüsüyle tanınan Sadettin Saran'ın bu kez bıyık bıraktığı görüldü. İmajındaki değişiklik, sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı.

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı Saran'ın yeni tarzına ilişkin yorum yaptı. Kimileri yeni görünümünü beğenirken, kimileri ise yıllardır alıştıkları görüntüsünü daha çok yakıştırdığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Saran'ın yeni imajının kalıcı olup olmayacağı da merak konusu oldu. Özellikle futbol camiasının yakından tanıdığı ismin bıyıklı hali, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasına girdi.

Spor dünyasının tanınan isimlerinden Sadettin Saran, bu kez saha dışındaki imaj değişikliğiyle gündeme gelerek takipçilerinin dikkatini çekti.