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Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 12.10.2020 18:11 | Son Güncelleme

Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Tarsus Kaymakamı B.A'nın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuksuz sanık B.A. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık B.A, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için ek süre verilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için duruşma savcısına ek süre verilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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