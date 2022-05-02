Eski Taş Çağı'ndan kalan Tekkeköy Mağaraları'nın turizm potansiyeli artırılacak

İLYAS GÜN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan ve Eski Taş Çağı'ndan (paleolitik dönem) kalan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde uygulanan "Gezi ve Yürüyüş Yolları ile Seyir Terasları Projesi"nde sona gelindi.

Tekkeköy ilçesinde yer alan ve geçmişi Eski Taş Çağı'na kadar uzanan arkeolojik sit alanı "Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi"nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla Tekkeköy Belediyesi tarafından yaklaşık 3 milyon liralık "Gezi ve Yürüyüş Yolları ile Seyir Terasları Projesi" hazırlandı. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) da desteklenen projenin büyük bölümü tamamlandı.

Proje kapsamında dağın yamacında bulunan Tekkeköy Mağaraları'nı ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesi için doğaya uygun yürüyüş yolları, seyir terası, kameriye ile mesire yerleri yapılıyor.

- "Mağaralar, 14 ayrı uygarlığın yaşadığının kanıtlandığı bir bölgedir"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AA muhabirine, Tekkeköy Mağaraları'nın insanlık tarihi kadar eski bir yerleşim alanı olduğuna işaret etti.

Mağaralarda çok eski çağlarda insanların yaşamaya başladığına ait arkeolojik bulgular elde edildiğini vurgulayan Togar, "Tekkeköy Mağaraları, 14 ayrı uygarlığın yaşadığının kanıtlandığı bir bölgedir. O dönemlerde insanların yaşamlarına ait ev ve el aletleri, kazılarda ortaya çıkarıldı. Biz de mağaraların hemen yanı başına bir imitasyon müzesi yaparak bunları sergiledik. Burası Karadeniz Bölgesi'nde ilk insanların yaşadığının kanıtlandığı yer. Buradaki mağaralar katlıdır. Yeryüzünde katlı yaşama geçilen ilk bölge olarak burası bilinir." ifadelerini kullandı.

Tekkeköy Mağaraları'nı turizme kazandırmak için daha önce adının Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi olarak değiştirdiklerini anlatan Togar, şöyle devam etti:

"Bu vadiyi Eski Taş Çağı'ndaki yaşamın mağaralarda simgelendiği alanlar oluşturarak açık alanlı arkeoloji müzesi haline getirmek istedik. Burası, Samsun'da yaşayanların bile farkında olmadığı nadide bir bölge. Burayı önce kentimizde yaşayanlara, sonrasında tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmanın peşindeyiz. Bu alanda en son arkeolojik kazı çalışmaları 1944'te yapılmış. Eğer uygun ortam oluşursa tekrar burada kazı çalışmalarını başlatmak istiyoruz. Böylelikle dünyanın ilgisini çektiği bir alan oluşturmak hedefindeyiz. Arkeolojik vadiyi 7'den 77'ye yani her yaştan insanın günlük turizm, dinlenme ve mesire alanı haline getirmeye çalışıyoruz."

Togar, vadinin ortasından geçen dereyi de ıslah ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada su tutabilirsek, içinde küçük filikaların gezdiği bir dere haline getireceğiz. Ayrıca mağaraları insanların gezebilmesine fiziki şartlar pek müsaade etmiyordu. Mağaraların rahatlıkla gezilebilmesi için DOKAP ile bir projeye hazırladık. Bütün bölgeyi gezebilecek ahşap yürüyüş yolları ve seyir terası yapıyoruz. Turistler, mağaraların içine kadar gidip fotoğraflayabilecek. Onun haricinde yerli turistlerin günün her saatinde çocukları ile gelebilecekleri, eğlenebilecekleri, doğal 130 dönüm bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bunun 30 dönümü kamulaştırılmış, geri kalan alanın kamuya kazandırılması için ilgili bakanlıklar nezdinde çalışma başlattık. Burasını büyük bir arkeolojik vadisi haline getirip insanlığın hizmetine sunacağız."

